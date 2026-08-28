FBI Director Blasts CBC's Editorial Choice Not To Call 9/11 A Terrorist Attack Authored by Jennifer Cowan via The Epoch Times, The director of the FBI is criticizing a CBC News directive for its journalists to avoid using the term "terrorist attacks" during 25th anniversary coverage of the 9/11 terror plot that killed nearly 3,000 people in the United States.
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