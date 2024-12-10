МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Владимир Зеленский снова удивил Европу планами вступления в НАТО отдельными территориями, но Украина скорее вступит в состав России «по частям», чем в Североатлантический альянс.
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