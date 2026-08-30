Кубанские артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районе Райского

Бойцы 238‑й артиллерийской бригады огнем из гаубиц 2А36 «Гиацинт‑Б» и пушек Д‑74 уничтожили укрытия и пункты временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райское.
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