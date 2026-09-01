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Бортник: Сначала начнётся исход населения из Киева. А потом – заход российской армии

Бортник: Сначала начнётся исход населения из Киева. А потом – заход российской армии

Россия не снизит давление на Киев и, вполне вероятно, украинская столица будет подвергаться непрерывным ударам – как это уже происходит в Херсоне и Запорожье.

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