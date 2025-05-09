Вращающийся домик на дереве посреди леса

В сердце норвежских лесов, где изумрудный полог листвы касается небес, притаился затерянный рай – вращающийся домик на дереве, словно сошедший со страниц волшебной сказки, идеальное убежище для незабываемого отпуска.
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