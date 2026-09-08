В Москве состоялся гала концерт фестиваля «Территория вдохновения»

7 сентября в Большом зале «Стравинский» театра «Геликон-опера» состоялся гала концерт творческого фестиваля «Территория вдохновения».
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