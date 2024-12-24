«Жизненно важно для США»: как Трамп планирует перекроить карту мира

Новые сигналы о том, что Америка собирается перекраивать карту мира, прозвучали из Аризоны. И если недавнее предложение вновь избранного президента США Дональда Трампа стать Канаде 51-м Штатом , а премьеру Джастину Трюдо – его губернатором, было не более, чем шутка, то требование вернуть в собственность Вашингтона Панамский канал улыбку явно не вызывает.