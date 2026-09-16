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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новая короткая программа Петросян поставлена под кавер на The Show Must Go On

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила музыку для новой короткой программы.

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