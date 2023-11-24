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От 5 до 12 покушений: «Агенты Путина» выслеживают Зеленского, но он всегда от «ликвидаторов» уходит

От 5 до 12 покушений: «Агенты Путина» выслеживают Зеленского, но он всегда от «ликвидаторов» уходит

Очередная попытка «устранения» Зе запланирована на декабрь Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Борис Якеменко Зеленский хоть и превратился за время своего президентства в отъявленного тирана-кровопийцу, но артист-юморист в нем, видимо, до конца не умер.

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Комментарии
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Леонид Никулин
не дают покоя лавры Фиделя Кастро.... но то ж Кастро  .а тут х....еле сравним с пальцем ... хотели б -уже убрали..
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13 час.
Виктор Галкин
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4 час.
J
Jubar
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1 час.

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