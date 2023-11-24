От 5 до 12 покушений: «Агенты Путина» выслеживают Зеленского, но он всегда от «ликвидаторов» уходит

Очередная попытка «устранения» Зе запланирована на декабрь Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Борис Якеменко Зеленский хоть и превратился за время своего президентства в отъявленного тирана-кровопийцу, но артист-юморист в нем, видимо, до конца не умер.