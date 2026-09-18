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Daily Moscow

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В «Гараже» покажут фильмы уральской школы анимации и обсудят их с авторами

В «Гараже» покажут фильмы уральской школы анимации и обсудят их с авторами

19 сентября в лектории Музея «Гараж» покажут четыре короткометражных фильма уральской школы анимации.

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