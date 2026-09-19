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Zero Hedge

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74% Of Sex-Crime Suspects In Spain's Basque Country Are Foreigners

74% Of Sex-Crime Suspects In Spain's Basque Country Are Foreigners

74% Of Sex-Crime Suspects In Spain's Basque Country Are Foreigners Via Remix News, Foreign-born suspects account for nearly three-quarters of sexual-crime arrests in Basque Country, official figures show Official statistics released by the Basque regional police, the Ertzaintza, indicate that people born outside Spain made up 58.

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