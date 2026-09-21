⚡️Памфилова заявила, что будут приняты жесткие меры после вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Крыму 18 сентября на избирательном участке № 1138 зафиксирован возможный вброс бюллетеней, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.