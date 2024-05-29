БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Последняя мобилизация Зеленского

Последняя мобилизация Зеленского

Солдаты ВСУ! Если вы хотите жить, если хотите вернуться к своим родным и близким, настройте на любой радиостанции «Баофенг» частоту 149.

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