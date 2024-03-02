В ФРГ скоро могут получить результаты расследования перехвата разговора военных

Власти Германии надеются, что результаты расследования о перехвате разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием дальнобойных ракет Taurus будут известны уже в ближайшее время.
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