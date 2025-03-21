Поплатилась за высокомерие?: как недовольство зрителей уничтожило фильм «Роднина»

малец, ты, видать, в савейской оочень средней школе прослушал школьный курс арифметики... взрослое население России, которое хотябы условно можно отнести к совкам, составляет ок.60 млн. груднички и школьники никак не являются и НИКОГДА (к счастью) не будут совками.... так что, совков в России не более 2,5 млн , причём ок. 1 млн - это 80+ т.е. в большинстве почти овощи.... так что , не шибко скачи, совок, ваше маргинальное сословие с каждым годом всё быстрее стремится к НУЛЮ.... а фильм "Роднина" смотрят уже в нескольких городах России и только всего ДВЕ недели и уже посмотрело 200 тысяч россиян... через пару месяцев это будут уже миллионы.... а совки пусть заткнуться - Россия для Русских!!!

Георгий Корнев

Фильм называется " В 6 часов вечера после войны". Тупым как три з@лупы вместе взятым бесполезно объяснять, что это фильм не про войну, он так и называется ПОСЛЕ ВОЙНЫ.А победе надо радоваться. Снят он был в 1944 году. Я разговаривал с народом жившим в то время. Они говорили , что фильм принимался как сказка, мечта. Всё о чем мечтал народ в то время, это не квартира, заплата, а Победа в ВОВ. Люди работали по 12 часов (1 смена меняет вторую, затем вторая меняет первую). Народ хотел отдохнуть, и это фильм выполнил свою роль, дал народу духовную отдушину. И если бы наши деды и отцы и матери тогда нен выстояли, тебя бы не было. И глумится над ВОВ это быдлячество.