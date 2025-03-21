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  • Георгий Корнев
    Фильм называется " В 6 часов вечера после войны". Тупым как три з@лупы вместе взятым бесполезно объяснять, что это фи...Поплатилась за вы...
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Поплатилась за высокомерие?: как недовольство зрителей уничтожило фильм «Роднина»

Поплатилась за высокомерие?: как недовольство зрителей уничтожило фильм «Роднина»

Записки актёра Здравствуйте! Такого я ещё не видел: редкий случай, когда имя олимпийской чемпионки, казалось бы, прославленной героини советского спорта, вызывает не волну восхищения, а волну негатива и требований отмены.

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Комментарии
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Георгий Корнев
По твоим подсчётам &quot;совков&quot; в России 4%. население страны примерно 147.000.000, итого &quot;совков&quot; 5.880.000. значит остальные не &quot;совки&quot;,  но из них посмотрело фильм 0,13605%. Что то не спешат.
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26 мин.
Ингерман Ланская
малец, ты, видать, в савейской оочень средней школе прослушал школьный курс арифметики... взрослое население России, которое хотябы условно можно отнести к совкам, составляет ок.60 млн. груднички и школьники никак не являются и НИКОГДА (к счастью) не будут совками.... так что, совков в России не более 2,5 млн , причём ок. 1 млн - это 80+ т.е. в большинстве почти овощи.... так что , не шибко скачи, совок, ваше маргинальное сословие с каждым годом всё быстрее стремится к НУЛЮ.... а фильм &quot;Роднина&quot; смотрят уже в нескольких городах России и только всего ДВЕ недели и уже посмотрело 200 тысяч россиян... через пару месяцев это будут уже миллионы.... а совки пусть заткнуться - Россия для Русских!!!
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10 мин.
Георгий Корнев
Фильм называется &quot; В 6 часов вечера после войны&quot;. Тупым как три з@лупы вместе взятым бесполезно объяснять, что это фильм не про войну, он так и называется ПОСЛЕ ВОЙНЫ.А победе надо радоваться. Снят он был в 1944 году. Я разговаривал с народом  жившим в то время. Они говорили , что фильм принимался как сказка, мечта. Всё о чем мечтал народ в то время, это не квартира, заплата, а Победа в ВОВ. Люди работали по 12 часов (1 смена меняет вторую, затем вторая меняет первую). Народ хотел отдохнуть, и это фильм выполнил свою роль, дал народу духовную отдушину. И если бы наши деды и отцы и матери тогда нен выстояли, тебя бы не было. И глумится над ВОВ это быдлячество.
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6 мин.
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