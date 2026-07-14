Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Если бы русские в тот день не ударили по Киеву ракетой, Линдси Грэм был бы жив»

«Если бы русские в тот день не ударили по Киеву ракетой, Линдси Грэм был бы жив»

«Если бы русские в тот день не ударили по Киеву ракетой, Линдси Грэм был бы жив» Украинские паблики выдвинули свою версию неожиданной смерти американского сенатора Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ продолжают систематическое уничтожение бандеровских тыловых объектов, работающих в интересах ВСУ, тогда как официалы Повiтряних сил продвигают «переможную» повестку.

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