Водителя, не пропустившего инвалида на «зебре», оштрафовали после просмотра фото

В поселке Видлица водитель не уступил дорогу инвалиду на коляске, пересекавшему проезжую часть. По сообщению, ГАИ Карелии, в отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по материалу, полученному при использовании средств фотофиксации.