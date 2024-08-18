Водителя, не пропустившего инвалида на «зебре», оштрафовали после просмотра фото

В поселке Видлица водитель не уступил дорогу инвалиду на коляске, пересекавшему проезжую часть. По сообщению, ГАИ Карелии, в отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по материалу, полученному при использовании средств фотофиксации.
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