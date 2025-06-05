Шведская контрбатарейная РЛС Saab ARTUR

РЛС ARTHUR Mod. B / MAMBA британской армии в Ираке, 2004 г. Фото Минобороны Великобритании На вооружении любой современной армии имеются контрбатарейные радиолокаторы, предназначенные для обнаружения летящих ракет и снарядов, а также определяющие места их запуска.
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