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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путинцева вышла на Касаткину на Australian Open

Путинцева вышла на Касаткину на Australian Open

Она обыграла Шуай Чжан со счетом 6:2, 6:1. Путинцева повторила лучший результат на Australian Open – она четвертый раз дошла до третьего раунда.

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