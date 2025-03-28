В Тюменской области сотрудники Госавтоинспеции провели День безопасности велосипедистов, электросамокатчиков, водителей мотоциклов для воспитанников спортивной школы

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели День безопасности велосипедистов, электросамокатчиков, водителей мотоциклов для воспитанников спортивной школы города Ишима.
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