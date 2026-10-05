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Симоновский суд Москвы отказался закрыть процесс по делу совладельца «Торпедо» Соболева

Симоновский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство защиты совладельца «Торпедо» Леонида Соболева о рассмотрении уголовного дела о подкупе футбольных судей в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

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