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Орнитолог: в столице мурмурацию скворцов можно наблюдать до середины октября

Орнитолог: в столице мурмурацию скворцов можно наблюдать до середины октября

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова рассказала, что жители Москвы смогут наблюдать мурмурацию скворцов примерно до середины октября.

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