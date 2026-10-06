Орнитолог: в столице мурмурацию скворцов можно наблюдать до середины октября

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова рассказала, что жители Москвы смогут наблюдать мурмурацию скворцов примерно до середины октября.
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