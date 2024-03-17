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США оказались правы? Путин приоткрыл завесу тайны русской ядерной установки в космосе

США оказались правы? Путин приоткрыл завесу тайны русской ядерной установки в космосе

Вчера 4,7K прочитали На очередном совещании с членами правительства Владимир Путин заострил внимание на вопросе создания ядерной установки в космосе.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Теперь они пускай боятся нас,Россия давно уже своё отбоялась.Помощь от России США,между югом и севером,затем признание США Екатериной.Это так вы благодарите,за помощь Россией?Мы вам как помогли и можем вам устроить проблемы.Россия может завоевать весь МИР,без денег и любой помощи,своим добром к любой нации.А вы Западники,тратьте свои деньги,но всю планету вам не завоевать.Эа Россией слово и добро,а вы так и будете барахтаться позади России,со своими передовыми технологиями,как считаете вы.Россия вернёт всё же свои земли,нужно это нам или нет,но дело принципа.Россия может принять у себя любую нацию,любую конфессию,но как гостей.
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