Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

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