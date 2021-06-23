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Российское правительство задумало обложить акцизами сладкие напитки

Российское правительство задумало обложить акцизами сладкие напитки

Газировка/ Коллаж/Ridus.ru Российское правительство задумало обложить акцизами сладкие безалкогольные напитки.

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Sergey
сказка Чиполино скоро покажется нам голубой мечтой! когда же это закончится, кто же их остановит.......
Семен Борисов
Ну,перед выборами сейчас на перегонки будут выворачиваться на изнанку,кто громче пукнет!Лишь бы не обделались в штаны!

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