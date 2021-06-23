Российское правительство задумало обложить акцизами сладкие напитки

Ridus FamilusБизнес и финансыРоссийское правительство задумало обложить акцизами сладкие напитки Газировка/ Коллаж/Ridus.ru Российское правительство задумало обложить акцизами сладкие безалкогольные напитки.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergeyсказка Чиполино скоро покажется нам голубой мечтой! когда же это закончится, кто же их остановит.......Семен БорисовНу,перед выборами сейчас на перегонки будут выворачиваться на изнанку,кто громче пукнет!Лишь бы не обделались в штаны!Комментировать
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