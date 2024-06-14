Гостям форума «Путешествуй!» рассказали о влиянии региональных брендов на туристический потенциал

13 июня в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась панельная дискуссия «Что значит имя? Роль региональных брендов в продвижении территорий».
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