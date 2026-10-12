Московский аукционный дом выставит на торги раннего Кандинского и пастель Левитана

В каталоге осенних торгов, которые пройдут 18 октября, — 320 лотов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Больше 130 из них — пейзажи русских мастеров XIX–XX веков: от Левитана и Нестерова до Кончаловского и Кустодиева.
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