Московский аукционный дом выставит на торги раннего Кандинского и пастель Левитана

В каталоге осенних торгов, которые пройдут 18 октября, — 320 лотов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Больше 130 из них — пейзажи русских мастеров XIX–XX веков: от Левитана и Нестерова до Кончаловского и Кустодиева.