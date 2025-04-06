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В РФ испытают дрон, предназначенный для борьбы с безэкипажными катерами ВСУ

В РФ испытают дрон, предназначенный для борьбы с безэкипажными катерами ВСУ

Российские специалисты разрабатывают беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предназначенный для обезвреживания безэкипажных катеров ВСУ, новый дрон испытают в апреле, сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

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