В РФ испытают дрон, предназначенный для борьбы с безэкипажными катерами ВСУ

Российские специалисты разрабатывают беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предназначенный для обезвреживания безэкипажных катеров ВСУ, новый дрон испытают в апреле, сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
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