Муфтий наградит 15-летнего мальчика, спасшего 100 человек из «Крокуса»

Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, который подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и во время теракта 22 марта вывел из концертного зала более ста человек, представили к высокой награде мусульман.
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