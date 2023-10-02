«Ворвалась эта с «Желтыми тюльпанами». Мы ненавидели ее!» — Дробыш заявил о выходке Королевой, которой нет оправдания

Когда в первом туре шоу канала МУЗ-ТВ членам жюри было предложено отдать свой голос либо за всеми любимую исполнительницу Наташу Королеву с культовой песней «Желтые тюльпаны», либо за звезду нового времени Клаву Коку с игривым треком «Не зови меня зая», практически все судейство (кроме Дробыша) проголосовало за Наташу.