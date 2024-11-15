Огромный Chevrolet Tahoe 2025 с новым двигателем, багажником на 3,5 кубометра и адаптивной подвеской поступил в продажу в Китае

Новый Chevrolet Tahoe 2025 появился в Китае, однако если в США внедорожник поставляется с традиционными двигателями: двумя бензиновыми V8 и рядным шестицилиндровым дизелем, то в Китае модель получила менее мощный мотор — 2,7-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель Turbomax.