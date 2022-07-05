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Запад осознаёт бессмысленность поддержки Украины — The Telegraph

Запад осознаёт бессмысленность поддержки Украины — The Telegraph

По его словам, ряд западных политиков считает, что поддержка Украины бессмысленна. В то же время, Великобритания, Польша и США пока продолжают считать, что Киев нуждается в помощи, благодаря которой ВСУ смогут провести ряд успешных наступлений.

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