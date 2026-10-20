Представитель компании Пак Сун-гван получил четыре года тюрьмы Верховный суд Южной Кореи вынес окончательное решение по делу о пожаре на заводе литиевых аккумуляторов в городе Хвасон.
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