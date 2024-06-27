Гражданам Соединенных Штатах следует во время президентских выборов в ноябре помнить о жертвах удара украинских войск по Севастополю, в частности — о Лизе Кирнос, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
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