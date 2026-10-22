@ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы.
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