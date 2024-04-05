МЧС предупредило о непогоде в Пермском крае

Пермяки должны быть готовы к непогоде. Согласно МЧС, в Пермском крае ожидается 5 апреля. Водителям рекомендуется соблюдать разрешенную скорость и избегать резких манёвров, использовать противотуманные фары при необходимости.
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