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Как живут в самом большом доме России где 3708 квартир

Как живут в самом большом доме России где 3708 квартир

С высоты птичьего полета он напоминает огромный бетонный овал, наполненный тысячами маленьких окон — «человейник» на окраине Кудрово, в Ленинградской области России, считается крупнейшим жилым зданием страны.

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Комментарии
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ВераВерная
Любая хрущевка во сто крат привлекательнее. Упаси Господь в таком человейнике жить!
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13 час.
Елена Александровна
Зачем? Земли в стране полно, а у нас всё людей загоняют в клетушки многоквартирных домов, да ещё и за бешенные деньги. Ах, какая гордость - самый большой дом! Чем гордиться-то? Не представляю, как там люди живут. Жуткая нагрузка на психику!
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12 час.
Юрис Хартманис
В Волгограде самый длинный дом…
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2 час.

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