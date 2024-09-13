Как живут в самом большом доме России где 3708 квартир

Елена Александровна

Зачем? Земли в стране полно, а у нас всё людей загоняют в клетушки многоквартирных домов, да ещё и за бешенные деньги. Ах, какая гордость - самый большой дом! Чем гордиться-то? Не представляю, как там люди живут. Жуткая нагрузка на психику!