С высоты птичьего полета он напоминает огромный бетонный овал, наполненный тысячами маленьких окон — «человейник» на окраине Кудрово, в Ленинградской области России, считается крупнейшим жилым зданием страны.
Как живут в самом большом доме России где 3708 квартир
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Любая хрущевка во сто крат привлекательнее. Упаси Господь в таком человейнике жить!
Ответить
13 час.
Елена Александровна
Зачем? Земли в стране полно, а у нас всё людей загоняют в клетушки многоквартирных домов, да ещё и за бешенные деньги. Ах, какая гордость - самый большой дом! Чем гордиться-то? Не представляю, как там люди живут. Жуткая нагрузка на психику!
Ответить
12 час.
Юрис Хартманис
В Волгограде самый длинный дом…
Ответить
2 час.
Свежие комментарии