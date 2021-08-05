Захарова: Британия в оценке выборов в России демонстрирует двойные стандарты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление постпреда Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Нейла Буша о выборах в нашей стране, назвала позицию Лондона «двойными стандартами».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление постпреда Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Нейла Буша о выборах в нашей стране, назвала позицию Лондона «двойными стандартами».
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