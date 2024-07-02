Кабмин поможет инвесторам, создающим зарядные станции для электромобилей

Российское правительство дополнительно простимулирует строительство зарядных станций для электромобилей, изменив параметры предоставления субсидий инвесторам, следует из постановления об изменениях в госпрограмме «Развитие энергетики», подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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