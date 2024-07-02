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Кабмин поможет инвесторам, создающим зарядные станции для электромобилей

Кабмин поможет инвесторам, создающим зарядные станции для электромобилей

Российское правительство дополнительно простимулирует строительство зарядных станций для электромобилей, изменив параметры предоставления субсидий инвесторам, следует из постановления об изменениях в госпрограмме «Развитие энергетики», подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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