"Люди на пределе". Жители поселка Бельмесево пожаловались на проблемы с автобусами

Люди не могут вовремя уехать на работу, в вуз и школу и вынуждены часами стоять на остановке Жители поселка Бельмесево в пригороде Барнаула часами стоят на остановке и не могут уехать на работу, в университет или в школу.
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