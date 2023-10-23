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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

В этой небольшой заметке хочется немного поговорить о тех, кто нами управляет и насколько по-разному эти люди реагируют на те или иные происшествия.

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Комментарии
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Evgenija Palette
... а, если еще немного подумать, то проблема  - еще выше...  в головах пофигистов и недоумков...
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2 д.
Сергей Путько
. . . у Шумкова не будет проблем , если его поддержат коллеги и президент . . . пора уже сделать выбор в этом вопросе . . .
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2 д.
Александр Лагуткин
Диаспоры законодательно объявить преступными сообществами с соответствующим сроками за участие в них. Гостарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в закрытых вахтовых охраняемых поселках. Отработали два-три месяца,- под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом. В силовые структуры новые граждане должны попадать только после десяти лет проживания в России и без малейших нарушений законности. А не за деньги диаспор, как сейчас.
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1 д.

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