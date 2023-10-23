Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

Александр Лагуткин

Диаспоры законодательно объявить преступными сообществами с соответствующим сроками за участие в них. Гостарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в закрытых вахтовых охраняемых поселках. Отработали два-три месяца,- под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом. В силовые структуры новые граждане должны попадать только после десяти лет проживания в России и без малейших нарушений законности. А не за деньги диаспор, как сейчас.