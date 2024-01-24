Взрыв газа в жилом доме в Якутии: Есть раненые

В якутском городе Томмот прогремел взрыв в жилом доме. Источник сообщил о четырёх пострадавших.По предварительной информации, в одном из жилых домов в якутском городе Томмот произошёл взрыв бытового газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии