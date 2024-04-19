В Гнездове на раскопках археологи чаще всего находят бусины

Самыми красивыми считаются мозаичные Сотрудники музея-заповедника «Гнездово» рассказали на своей странице в социальной сети ВКонтакте о том, какие находки, обнаруживаемые археологами, стали самыми часто встречающимися.
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