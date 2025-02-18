HunterMob запустили образовательный курс по таргетированной рекламе

Таргетированная реклама — один из популярных и эффективных инструментов маркетинга. Для тех, кто хочет разобраться в ней на экспертном уровне, разработан образовательный курс «ПроВК: настройка таргетированной рекламы».
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