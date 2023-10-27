Новые САУ RCH 155 для Бундесвера

Опытная САУ RCH 155 с модулем AGM Германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), входящая в состав франко-немецкой организации KNDS, предлагает заказчикам современные самоходные артиллерийские установки нескольких типов.
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