Прокси-Польша на прокси-войне. Что стоит за переговорами Зеленского и Дуды

До своего ареста в 1937 году Константин Константинович Рокоссовский опережал Георгия Константиновича Жукова в званиях и должностях (в начале 30-х Жуков командовал бригадой в дивизии Рокоссовского) Возможно, если бы не репрессии быть бы Константину Константиновичу Маршалом Победы, но когда в 1940 году его, ничего не признавшего и никого не оговорившего (по ходатайству Тимошенко, Будённого и Жукова) выпустили из тюрьмы, присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили командовать 9-м механизированным корпусом, комкор Жуков уже успел отличиться на Халхин-Голе, получить звание генерала армии, стать командующим Киевским особым военным округом, а вскоре и начальником Генштаба РККА.