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Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат»

Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат»

Нидерландские власти назвали сложной оборону от российских ракет «Сармат». Заявление об этом подписали премьер Марк Рютте, глава Минобороны Кайса Оллонгрен, а также министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, сообщила Lenta.

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