Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат»

Нидерландские власти назвали сложной оборону от российских ракет «Сармат». Заявление об этом подписали премьер Марк Рютте, глава Минобороны Кайса Оллонгрен, а также министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, сообщила Lenta.