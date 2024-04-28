Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат»

Нидерландские власти назвали сложной оборону от российских ракет «Сармат». Заявление об этом подписали премьер Марк Рютте, глава Минобороны Кайса Оллонгрен, а также министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, сообщила Lenta.
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