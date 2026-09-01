Ладожские каналы В своих предыдущих работах я затрагивал тему древних (и не очень) каналов:Древние дамбы и каналы Северной АмерикиЛангедокский канал.
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«Ланцет» с моря на 196 километров: что известно о заявленном ударе по IRIS-T под Одессой
Главная деталь опубликованного российской стороной ролика — не различимый на земле силуэт, а маршрут боеприпаса. На экране указано расстояние 196 километров, а точка запуска отнесена в акваторию Чёрного моря.
50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» сообщила, что с расстояния почти 200 километров уничтожила машину из состава IRIS-T SLM в районе порта «Южный» Одесской области. Компания ZALA, производитель комплекса «Ланцет», затем повторила заявление об ударе и связала распознавание замаскированной техники с системой ИРРА.
Достоверно определить цель по опубликованным кадрам невозможно, отметил канал «Военный Осведомитель». Он же обратил внимание на отображённые на записи 196 километров и пуск из Чёрного моря. Объективного контроля после удара в ролике нет, поэтому попадание само по себе не подтверждает ни степень повреждения машины, ни её уничтожение.
ИРРА, по описанию ZALA, автоматически обнаруживает и сопровождает объекты по видео- и тепловизионным данным. Алгоритмы машинного зрения удерживают выбранную цель в кадре, после чего боеприпас наводится по команде оператора. Такой механизм объясняет работу «Ланцета» на заключительном участке полёта, но не позволяет по размытому изображению установить, действительно ли перед ним находился компонент IRIS-T SLM.
Версия с морским стартом объясняет, как точку запуска могли приблизить к побережью Одесской области. Подобная схема уже появлялась в открытых публикациях: в 2024 году «Военный Осведомитель» описывал кадры запуска «Ланцета» и разведывательного аппарата Z-16 с десантного катера БК-16 в Чёрном море. Однако носитель, использованный в нынешнем эпизоде, и схема ретрансляции сигнала не установлены.
Даже если экранное значение 196 километров подлинное, оно характеризует один заявленный пуск, а не штатную предельную дальность серийного «Ланцета».