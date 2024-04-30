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Жителей Крыма попросили не трогать несдетонировавшие элементы сбитых ракет ATACMS

Жителей Крыма попросили не трогать несдетонировавшие элементы сбитых ракет ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после сбития ракет ATACMS, которыми ВСУ попытались атаковать Крым прошедшей ночью, в окрестностях села Донское Симферопольского района рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

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