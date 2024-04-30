Жителей Крыма попросили не трогать несдетонировавшие элементы сбитых ракет ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после сбития ракет ATACMS, которыми ВСУ попытались атаковать Крым прошедшей ночью, в окрестностях села Донское Симферопольского района рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.
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