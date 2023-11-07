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Новости Курска

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США требуют от России соблюдать ценовой потолок на нефть, иначе они зря тратят время

США требуют от России соблюдать ценовой потолок на нефть, иначе они зря тратят время

Трудно понять как такое получилось: США прилагают все возможные усилия, чтобы в ЕС отказались от собственной финансовой выгоды, лишь бы оказать влияние на российскую экономику, а влияние вдруг начало оказываться совсем не на того, на… США требуют от России соблюдать ценовой потолок на нефть, иначе они зря тратят время .

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