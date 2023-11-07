Трудно понять как такое получилось: США прилагают все возможные усилия, чтобы в ЕС отказались от собственной финансовой выгоды, лишь бы оказать влияние на российскую экономику, а влияние вдруг начало оказываться совсем не на того, на… США требуют от России соблюдать ценовой потолок на нефть, иначе они зря тратят время .